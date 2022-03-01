Tarım işçilerinin kaldığı çadırlar yandı

Adana'nın Karataş ilçesinde tarım işçilerine ait 3 çadır yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tuzla Mahallesi'nde tarım işçilerinin yaşadığı bölgedeki bir çadırda sobadan çıkan kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede 3 çadıra birden sıçradı. Çadırda yangını fark edenler kendilerini dışarı attı. Ancak alevlere teslim olan çadırlar kül oldu. Tarım işçilerinin eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Çadırın yanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.