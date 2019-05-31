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"Tarım ve Gıda Teknolojileri Kongresi"ne doğru

Çukurova Üniversitesi Tarım Makinaları Bölümü Genel Sekreteri ve Araştırma Görevlisi Dr.

Tunahan Erdem, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ve beraberindeki heyet üyeleri ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.


Dr. Tunahan Erdem ve beraberindeki heyet üyeleri ziyaretleri sırasında Vali Mahmut Demirtaş'a, Çukurova Üniversitesi organizasyonunda, 3-5 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Tarım ve Gıda Teknolojileri Kongresi" hazırlık çalışmalarına ilişkin detaylı bilgiler verdi.


Ziyaretlerinden ve verdikleri bilgilerden dolayı Dr. Tunahan Erdem ve beraberindekilere teşekkür eden Vali Demirtaş, kongreyi yakından takip ettiklerini ve ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

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