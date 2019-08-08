Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı

Tarım ve İnsan konulu ulusal fotoğraf yarışması sergisi açıldı.

“3. Tarım ve Orman Şurası” öncesi Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce düzenlenen, Adana Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısında 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi hakkında konuklara bilgi veren İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, "Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile bir bankanın işbirliğinde 2018 yılında 10'uncusu düzenlenen Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın amacı, tarımın ve toprağın önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal gelişmeler ile tarım, doğa, çevre ve insan ilişkilerinin, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak arşivlerde yerini almasını sağlamaktır" dedi.

Açılan fotoğraf sergisine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, protokol üyeleri, tarım sektörü ile ilgili birlik ve odaların temsilcileri katıldı.