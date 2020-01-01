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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, zarar gören tarım arazilerini inceledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Adana’da bir hafta devam eden yağmurda zarar gören tarım arazilerini inceledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Adana'da bir hafta devam eden yağmurda zarar gören tarım arazilerini inceledi.


Geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle Yüreğir ve Karataş ilçelerindeki tarım arazileri sular altında kaldı. Metrekareye 250 kilogram yağış düşen Adana'da çiftçiler mağdur oldu. Bugün sabah saatlerinde Adana'ya gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Düzce ve Çotlu mahallerindeki tarım arazilerini inceledi.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gürkan Yaşar, ziraat odası başkanları ve muhtarlarla birlikte çiftçilerin sorunlarını dinleyen Tunç, yağışın neden olduğu zararların giderilmesi için çalışacaklarını söyledi.

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