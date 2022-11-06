Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Tufanbeyli'de temel atma törenine katıldı

Dr. Vahit Kirişci berberindeki heyet ile birlikte Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yapımına başlanan "Yöresel Ürünler Pazar Yeri" temel atma törenini gerçekleştirdi. Bakan Kirişci, Tufanbeyli halkını ve tüm üreticilerinin bakanlık olarak emrinde olduklarının altını çizdi.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (IFAD) nedeni ile Adana'ya gelen Dr. Vahit Kirişci ve beraberindeki Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Tufanbeyli ilçesinde temel atma törenine katılarak sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru ve AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve Tufanbeyli Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü'nün ev sahipliğinde Bakan Kirişci, "Yöresel Ürünler Pazar Yeri" temel atma törenini gerçekleştirdi. Bakan Kirişci, burada yaptığı konuşmasında, ilçenin dezavantajlı zorluklarını bildiğini ve özel olarak ilçeye geldiğini belirterek, "Tufanbeyli beyaz fasulyesi ve bakliyat ürünleri başta olmak üzere bölgede üretim yapılan tüm alanların Bakanlık olarak destekçisi olduk. Bakanlık olarak tüm personellerimiz üreticilerin emrindedir" diye konuştu.

Geçmiş yıllarda Tufanbeyli ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ise vatandaşlar ile bir araya gelerek geçmiş yıllardaki anılarını yineledi. Açılış konuşmalarının ardından Tufanbeyli Yöresel Ürünler Pazar Yeri temel atma töreni gerçekleştirildi. Açılış sonrası Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü ve beraberindeki heyet ile birlikte Dr. Vahit Kirişci bölgedeki sektör temsilcileri ile toplantı yaparak talep ve üretim üzerine istişarede bulundu.