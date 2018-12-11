Tarıma Dayalı Balık ve Su Ürünleri OSB yönetimi Büyükşehir'e geçiyor

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Karataş'ın Adalı Mahallesinde kurulacak olan Adana Tarıma Dayalı Balık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Bölgesi'ne ait iştirak payını yüze 30'dan yüzde 55'e çıkarma kararını oy birliği ile kabul etti

Büyükşehir Belediye Meclisi katip üyeler Ertan Sümer ve Ahmet Tanıverdi ile Meclis 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak başkanlığında Aralık ayının ikinci oturumunu gerçekleştirdi.

Gündem dışı söz alan olmayınca 10 maddeden oluşan gündem maddelerine geçildi. 9 madde, teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara sevk edilirken, diğer bir teklif olan madde ise direkt oylamaya sunuldu.

Meclis, Karataş ilçesinin Adalı Mahallesinde 6 bin 300 dekar alan üzerinde kurulacak olan Adana Tarıma Dayalı Balık ve Su ürünleri ihtisas Organize Bölgesi'ne ait iştirak payını yüze 30'dan 55'e çıkarma kararını oybirliği ile kabul etti.

CHP'li Zafer Mülazımoğlu'nun milletvekilliğine aday adayı olması nedeniyle boşalan katip üyeliğe CHP'li Mehmet Esendemir oy birliği ile seçildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 15.00'te devam edecek.