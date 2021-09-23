"Tarımda İnsana Yakışır İş" toplantısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, Adil Çalışma Derneği ile ortaklaşa yürüttüğü Geleceği Hasat Etmek-İnsana Yakışır İş Prensiplerinin Yaygınlaştırılması projesi kapsamında, Adana'da bulunan ziraat odalarında çalışan tarım danışmanları ve genel sekreterlere yönelik, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesi kapsamında “Tarımda İnsana Yakışır İş” bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Adana İl Koordinasyon ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Karaisalı Ziraat Odası Başkanı Mahmut Metin, Pozantı Ziraat Odası Başkanı Murat Mergen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünden Uzman Ceylan Çifçi, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden Teknik Müşavir Neşe Tezer, Adil Çalışma Derneği'nden Burcu Kuğu Bolak ve Alpay Çelikel, ziraat odalarında çalışan tarım danışmanları ve genel sekreterler katıldı.

Bilgilendirme toplantısı covid tedbirleri kapsamında Yüreğir Ziraat Odası Başkanlığında yapıldı.

Yüreğir, Seyhan, Pozantı, Sarıçam, Karaisalı, Karataş ve Yumurtalık ilçe ziraat odalarında çalışan tarım danışmanı ve genel sekreterlere, tarım işçilerine günlük asgari brüt ücret olan 119,50 TL'nin altında günlük çalışma ücreti belirlenmemesi, 16 yaşın altındaki çocukların çalıştırılmaması gerektiğinden bahsedilerek, “Tarım alanındaki çalışmaları ve düzenlemeleri, programları ve genel olarak yasal çerçeve, tarımda iş aracılığı, belgeli çalışma, sözleşmeler ve çocuk işçiliği, iş sağlığı ve güvenliği, mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma alanları, korona virüs ile ilgili önlemler” konularında bilgilendirme yapıldı.