Tarladan yeşil sahalara gelen kızlar, şampiyonluğa koşuyor

Ligi'nde Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, Akdeniz Demirspor'u 10-0 mağlup etti.

Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, Akdeniz Demirspor Kadın Futbol Kulübü ile karşılaştı. İncirlik Hurşit Karslı Stadı'ndaki karşılaşmada Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, rakibi karşısında 10-0 galip geldi.

Ligde 12 puanla 2.sırada yer alan Adana 01 Kadın Futbol Kulübü'nün tarlalardan gelen oyuncuları, adeta şampiyonluğa koşuyor.

Müsabaka sonunda açıklama yapan Adana 01 Kadın Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Solmaz Kayalı Durak, “Sıcak havada oynanan karşılaşma Fair Play ruhunda tamamlandı ve sahadan 10-0 galip ayrılan Adana'mızın futbolcu kızları oldu. Başta teknik sorumlumuz Hüseyin Koç hocamızı ve o sıcakta takımımızı en iyi şekilde temsil eden futbolcu kızlarımı kutluyorum. Hedefimiz bu yolun sonunda 2.lige yükselip Adana'mızı en iyi şekilde temsil etmek” diye konuştu.

Durak, Adana ekonomisine yön veren önemli firmalarının tarlada çalışan ailelerin kızlarının futbol ile hayata tutunmaları için maddi ve manevi destek vermelerinin çok anlamlı olacağını ifade etti.