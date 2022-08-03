İhlas Haber Ajansı

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Tarlalardan sulama fıskiyelerini çalan 2 kişi yakalandı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde tarlalardan sulama fıskiyelerini çalan 2 şüpheli yakalandı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde tarlalardan sulama fıskiyelerini çalan 2 şüpheli yakalandı.


Adana Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Bozgüney Mahallesi'nde iki vatandaşın tarlalarından 42 adet sulama fıskiyesi çalındığı bilgisi üzerine araştırma yapıldı. Araştırmada sulama fıskiyelerinin Ş.Ç. ve A.B.K. isimli şahıslar tarafından çalındığı tespit edildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen fıskiyeler ise sahiplerine teslim edilecek.

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