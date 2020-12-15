Tartıştığı kişiyi öldürdü, polise teslim oldu

Adana'da bir şahıs tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polise gidip teslim oldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmetcan G. (25), ile Veysel Emre (28) henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışma kısada alevlenerek kavgaya dönüştü. Mehmetcan G. cebinden bıçağını çıkararak, Veysel Emre'nin boğazına sapladıktan sonra olay yerinden ayrılıp polis merkezine gitti.

Polise teslim olan Mehmetcan G., bir kişiyi bıçakladığını ve olayın gerçekleştiği yeri polislere söyledi. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Veysel Emre'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Veysel Emre'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis olay yerinde inceleme yaparken çevre apartmandaki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak merakla olay yerini izledi.