Taşkınlara geçit yok

DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve beraberindeki heyet, idari imkanlarla çalışmaların devam ettiği toplu makineli çalışmalarda incelemelerde bulundu.

Çalışmalarla muhtemel taşkınların önlenmesinin hedeflediğini vurgulayan Gökçe, "Yaklaşık 60 kilometre uzunluğunda bir sahayı kapsayan toplu makineli çalışmaların bugün itibariyle 43 kilometrelik kısmı tamamlandı. Kalan 17 kilometrelik kısım için ise arkadaşlarımız yağmur, çamur dinlemeden çalışmalarına devam ediyor. Teknik olarak uzun süreli kuraklığın ardından gelebilecek ani ve şiddetli yağışların taşkınlara sebep olabileceğini biliyoruz. Bu sebeple de sorumluluk sahamızdaki Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'de tüm şube müdürlüklerimiz tam kapasite ile taşkına hazırlıklı olarak görevlerinin başındalar" dedi.