Taşköprü'de vatandaşlara sabah çorbası

Yüreğir Belediyesi tarafından sabah saatlerinde tarihi Taşköprü'de yapılan çorba ikramı soğuk havada vatandaşların içini ısıttı.

Yüreğir Belediyesi sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara çorba ikram etti. Tarihi Taşköprü'de kurulan stantlarda ikram edilen çorbalar, kahvaltı yapma imkanı bulamayan vatandaşları memnun etti. Soğuk havada ikram edilen sıcacık mercimek çorbalarını içen vatandaşlar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür etti.

Soğuk havalarda vatandaşlara çorba ikram ettiklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Çoğu vatandaşımız sabahın erken saatlerinde kahvaltı yapmadan evden çıkıyor. Burada da kahvaltı yapmadan işe giden kardeşlerimize bu soğuk havalarda sıcak çorba ikramımız oluyor. Her yıl olduğu gibi kış boyunca da haftanın belirli günleri bu ikramı Yüreğirli hemşehrilerimize sunmaya devam edeceğiz” dedi.