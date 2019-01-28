Tatar Ressam Sargin Adana kebabına bayıldı

Tataristanlı Ressam Alfia Sargin, her gün Adana kebabı yediğini belirterek, "Adana kebabını çok sevdim, gidene kadar da kebap yemek istiyorum" dedi.

Adana'nın tarihi, kültürü ve manzarasının kendilerine çok ilham verdiğini söyleyen Ressam Alfia Sargin, “Adana cennet gibi bir yer. Bizim memleket her zaman soğuk, Adana'da kış var ama narenciyeler ağaçta” diye konuştu.

3. Uluslararası Sanat Çalıştayı'na geldiklerinin ertesi günü rehberler eşliğinde Adana'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdiklerini ve rehberlerin anlattıkları efsaneleri dinlediklerini söyleyen Alfia Sargin, Lokman Hekim ve Şahmeran efsanelerinden etkilendiğini belirterek, “Şahmeran ve Lokman Hekim hikayelerinden dolayı ağladım” dedi.

Canlı, açık, sıcakkanlı insanlarıyla dolu Adanalılar ile tanıştıklarını belirten Sargin, “Adana kebabını çok sevdim ve gidene kadar da kebap yemek istiyorum. Şalgamı çok beğendim, şalgamı kebabın yanında içtiğim gibi otele de götürüp orada sürekli içiyorum” şeklinde konuştu.