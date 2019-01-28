İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatar Ressam Sargin Adana kebabına bayıldı

Tataristanlı Ressam Alfia Sargin, her gün Adana kebabı yediğini belirterek, "Adana kebabını çok sevdim, gidene kadar da kebap yemek istiyorum" dedi.

Tataristanlı Ressam Alfia Sargin, her gün Adana kebabı yediğini belirterek, "Adana kebabını çok sevdim, gidene kadar da kebap yemek istiyorum" dedi.


Adana'nın tarihi, kültürü ve manzarasının kendilerine çok ilham verdiğini söyleyen Ressam Alfia Sargin, “Adana cennet gibi bir yer. Bizim memleket her zaman soğuk, Adana'da kış var ama narenciyeler ağaçta” diye konuştu.


3. Uluslararası Sanat Çalıştayı'na geldiklerinin ertesi günü rehberler eşliğinde Adana'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdiklerini ve rehberlerin anlattıkları efsaneleri dinlediklerini söyleyen Alfia Sargin, Lokman Hekim ve Şahmeran efsanelerinden etkilendiğini belirterek, “Şahmeran ve Lokman Hekim hikayelerinden dolayı ağladım” dedi.


Canlı, açık, sıcakkanlı insanlarıyla dolu Adanalılar ile tanıştıklarını belirten Sargin, “Adana kebabını çok sevdim ve gidene kadar da kebap yemek istiyorum. Şalgamı çok beğendim, şalgamı kebabın yanında içtiğim gibi otele de götürüp orada sürekli içiyorum” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.