Tatarlı Höyük'te 12. dönem kazıları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Çukurova Üniversitesi adına Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle yürütülen ve 2007 yılında başlayan Tatarlı Höyük kazılarının 12. dönem çalışmaları başladı.

Ceyhan'ın doğusunda, Osmaniye sınırında yer alan Tatarlı Höyük'teki kazılarda Neolitik dönemden Geç Helenistik döneme kadarki yerleşimler gün ışığına çıkarılıyor.

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Kazı Başkanı Doç. Dr. K. Serdar Girginer, çalışmaların Adana'nın tanıtımı için son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, "Hititler döneminde çok büyük bir şehir ile karşılaşıldı. Tapınakları, taş döşemeli ve rampalı kutsal tören yolu, şehre giriş yolunun kulesiyle kent surları ve seramik pişirme fırınları ile son derece gelişkin yerleşimin Orta Anadolu Hitit kentleriyle olan bağlantısını sunan önemli bilgilere ulaşıldı. Gözlemlerimize göre bu çağda kentin en az 2-3 kilometrelik bir alana yayıldığı görülüyor. Kentin Hitit Çağı'ndaki isminin Lawazantiya olduğu düşünülüyor" dedi.

Deniz ticaretinde çok etkin bir yerleşim

Höyüğün üst tabakalarında yaptıkları kazılarda ise Helenistik dönemde son derece faal bir yerleşimle karşılaştıklarını vurgulayan Doç. Dr. Görginer, "Kumaş üreten, bağcılıkta belki de bir marka olan yerleşimin Kıbrıs, Fenike sahilleri, Ege adaları ve hatta Mısır ile özellikle deniz yoluyla ticaret yaptığı ortaya çıktı. Çalışmalarımızda bu yerleşimcilerin ne ekip-biçtikleri, hangi hayvanları diyetlerine kattıkları gibi birçok yeni bilgiye ulaşıldı. Yine son zamanlarda yaptığımız çalışmalarda Neolitik dönemde de Tatarlı Höyüğün ciddi bir yerleşime sahip olduğunu öğrenmeye başladık. Neolitik dönem için önemli olan bu gelişmeyle ilgili çalışmalar da bütçelerimizle doğru orantılı olarak planlanmaya başlandı" diye konuştu.

Kazı ve çalışmaları görmeye gelen ziyaretçi sayısında da ciddi bir artış olduğunu söyleyen Doç. Dr. K. Serdar Girginer, şunları kaydetti:

"Ceyhan'ın ve Adana'nın tanıtımında ve bir marka değeri oluşturma konusundaki ciddi gelişmeleri heyecanla takip etmeye başladık. Tatarlı Höyük kazılarının 10. yılı sebebiyle ve 2016 yılında kaybettiğimiz meslektaşımız Öğr. Gör. Hayriye Akıl anısına uluslararası katılımlı bir kitap da hazırlamaktayız. Yurt içi ve dışından birçok meslektaşımızın katkı koyacağı bu kitap kuşkusuz bilim dünyasına yeni görüşler de sunacaktır."