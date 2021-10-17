Tavşanla hayatları değişti

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde tavşan sevgisini yatırıma dönüştüren üreticiler ayda 5-10 bin lira kazanıyor.

İmamoğlu ilçesinde öğretmenliği bırakarak tavşan üretimine başlayan Kasım Mesutoğlu, çiftliğinde bölgedeki üreticiler ile bir araya gelerek tavşanların kış hazırlığını gerçekleştirdi.

Mesutoğlu, sosyal medyadan kendine ulaşan 180 kişinin tavşanla hayatlarının değiştiğini, bölgede tavşan üretimine ilginin arttığını söyledi. Etlik 6 çeşit tavşanın üretiminin özellikle sonbahar döneminde arttığını belirten Mesutoğlu, üreticilerin ayda 5 bin TL ile 10 bin TL arasında kazanç elde ettiğini kaydetti.

Arap ülkeleri başta olmak üzere 6 ülkeden ve Avrupa'dan bu dönem yoğun talep olduğunu ifade eden Kasım Mesutoğlu, “Bugün Hatay, Adana ve Kozan ve çevre ilçelerden üretici arkadaşlarımız ile tavşan çiftliğimizde bir araya geldik. Tavşanların bakımını ve B vitamini desteği sağlıyoruz ve daha verimli hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Adana çok sıcak bir il ama tavşan soğuğu seven bir hayvan. Etlik çeşidimiz olan 6 çeşit tavşanımızın hem bakımının yapılması hem de kış hazırlığı için bir araya geldiğimiz üreticilerimiz ile yaylalardan merkezlere indirdiğimiz tavşanların tüy bakımı tırnak ve beslenmesi üzerine bakım çalışması yaptık" dedi.

Gazinin hobisi kazanç kapısı oldu

Şırnak'ta 2018 yılında şarapnel parçasıyla yaralanarak gazi olan Levent Akkaya, 500 tavşan ile etlik tavşan yatırımı yaptığını belirterek, aylık yaklaşık 10 bin TL ek gelir elde etiğini anlattı.

Antalya'da pandemi ile birlikte geçici olarak duran turizm sezonunda memleketine dönen İlker Ateş ise Kozan'da kardeşinin önerisi ile birlikte tavşan beslemeye başladığını söyledi. Ateş, “23 tavşanı 250 etlik tavşana ulaştırarak aylık 12 bin TL gelir ile ekonomik kazanç elde etmeye başladım. Hem tavşanı seviyorum hem de üreterek para kazıyorum. Benim için tavşan hayatımı değiştiren bir yatırım oldu” diye konuştu.

Mimarlık yapan Nasır Kızılkaya ise 80 tavşanını bin etlik anaç tavşana çıkarmayı hedeflediğini anlattı.

Tavşanların kış öncesi bakımını yapan üreticiler verim ve talepten memnun olduklarını ifade ederek keyifli bir iş olduğunu söylediler.