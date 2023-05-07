Taylan ve Deniz Çukurova'da buluştu

Devrimci gençlerin idam edilmelerini 51'inci yıldönümünde yapılan törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Bu gençler, bu devrimciler gençlere ışık tutmuş emperyalizme karşı tam bağımsız Türkiye'yi savunmuşlardır. Maalesef bunun bedelini canlarıyla ödediler. Bu gençler cana kıymadı kimseye silah doğrultmadı. Günümüzde yargılansaydı küçük bir ceza ile kurtulacağını söyleyen başbakanlar cumhurbaşkanları oldu. Bu gençler 51 yıldır unutulmadı” dedi.

Devrimci önderleri sadece lafta anmanın yetersiz olduğunu belirten Başkan Soner Çetin, “Anılarını yaşatmak lazımdı. Biz değerlerimize sahip çıkmaya çalıştık. Bülent Ecevit Kültür Sanat Parkı, yakında tamamlanacak Erdal İnönü parkı, Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı, Madımak Parkı bu anlayışın sonucu olarak yapıldı” ifadesini kullandı.

Başkan Soner Çetin geçen zaman içinde çok önemli projelere imza attıklarını, toplumun her kesimini düşünerek yeni projeler geliştirdiklerini ve bu anlamda yeni doğandan cenaze hizmetlerine kadar eksiksiz yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Konuşmasında sözü 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere getiren Başkan Soner Çetin şöyle devam etti:

“Bugün Türkiye'nin her anlamda içinde bulunduğu kötü durumdan çıkması için Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde 6 lider bir araya geldi ve ortak akılla çözüm yolları üzerinde düşündüler. Türkiye'nin ne kadar sorunu varsa hepsine bir çözüm yolu önerildiğini görüyorsunuz. Nereye giderse gitsin Kemal Kılıçdaroğlu aynı ilgi ve coşkuyla karşılanıyor. Herkese hedefe kilitlenmiş seçim gününü bekliyor. İnanın biz bu işi kesinlikle hep birlikte başaracağız, birleşe birleşe kazanacağız.”

Başkan Soner Çetin, her yıl toplu açılış ve temel atma tören yaparak değişik projeleri hayata geçirdiklerini ve pandemi, sel, deprem hangi engel olursa olsun hiçbir bahanenin ardına sığınmadıklarını söyledi. Çalışmaya devam edeceklerini ve her yıl toplu açılış yapmaya devam edeceklerini anlatan Başkan Soner Çetin, ”Çalışmalarımız sürüyor yakın zamanda 9'uncu toplu açılış ve toplu temel atma töreni yapacağız, seçimden önce de 10'uncu toplu açılış ve temel atma töreni yapacağız.

2014'te görevi teslim aldığımızda israfı son verdik gereksiz harcamaları sona erdirdik. Akılcı yönetimle gelirleri artırdık, giderleri düşürdük ve maaşları gecikmeden ödedik. Şu anda belediyenin borcunu sıfırladık. İşte Türkiye'nin kaynaklarını doğru kullanarak, ona buna peşkeş çekmeden halk için kullanılması konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na güveniyorum” şeklinde konuştu.

3 Fidan Parkının açılışının ardından Deniz Gezmiş'in arkadaşları Dev Genç Genel Başkanı Atila Sarp ve Dev Genç Kurucusu Mustafa Lütfi Kıyıcı'nın katıldığı söyleşi gerçekleştirildi. Çukurova Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşinin moderatörlüğünü Bünyamin Kıraç yaptı.