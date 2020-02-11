Tayyareci Mehmet Ali Bey'in adı artık caddede yaşayacak

Balkın ve Birinci Dünya Savaşı pilotlarından Tayyareci Mehmet Ali Bey'in adı artık Adana'da bir caddede yaşayacak.

Pınar Mahallesi ve Gürselpaşa Mahallesi arasındaki Aliye İzzet Begoviç Bulvarı civarındaki bir caddeye “Tayyareci Mehmet Ali Bey” adı verildi. Ailesi tarafından yaptırılan cadde anıtının açılışında, Tayyareci Mehmet Ali Bey'in aile fertlerinden kızı Müzehher Kurçer, torunu Prof. Dr. Necla Geyikdağı ile sevenleri katıldı.

Açılış kurdelesini kesen kızı Müzehher Kurçer, “Kurtuluş Savaşı pilotlarından babam Binbaşı Tayyareci Mehmet Ali Bey'in adını ölümsüzleştirmek bize onur ve gurur verdi. Bu konuda bizlerden desteği esirgemeyen tüm dost ve sevenlerimize teşekkür ederiz” dedi.

Tayyareci Mehmet Ali Bey kimdir?

Tayyareci Mehmet Ali Bey 1889 yılında Yunanistan'ın Selanik şehrinin doğusundaki Serez şehrinde dünyaya geldi.

Manastır idaresinden sonra gittiği İstanbul Harbiye mektebini 1910 yılında bitirdi. 1912 yılında pilotluk eğitiminden sonra gönderildiği İngiltere'den havacı arkadaşlarıyla dönerek Türkiye'de savaşlara katıldı.

Daha sonra Yeşilköy Tayyare Mektebinde pilotluk eğitimine devam eden Tayyareci Mehmet Ali Bey, 1914 yılında uçakla İstanbul'dan Bursa'ya uçarak, uçağın nasıl bir taşıt olduğu hakkında bilgiler verdi.

Aynı yılın Nisan ayında İstanbul da Harbiye Nezaretinin de aralarında bulunduğu Beyazıt Meydanına uçağını indirmesi büyük bir olay olmuş, adı tüm Türkiye'de Balkanlarda övgü ile bahsedildi. Bu olay üzerine Fransa, Almanya ve İngiltere gazetelerine verdiği röportajlar dünyada büyük ses getirdi.

Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra savaşta kullanılacak Alman uçaklarını Türk ve Alman pilotlarla birlikte, Bulgaristan üzerinden Edirne'ye getirdi. Çanakkale Savaşlarında o günün koşullarında 50 saatlik bir uçuşla gösterdiği başarı nedeniyle yüzbaşılığa terfi ettirildi.

Daha sonra gönderildiği Irak cephesinde Şubat 1916 yılında uçağı düşürüldü ve sağ gözünü kaybetti, bacaklarından sakatlanır. Tedavi için döndüğü İstanbul'da çeşitli nişanlarla ödüllendirilir ve binbaşılığa terfi ettirilir.

Tedavi için Almanya'ya gönderilen Tayyareci Mehmet Ali Bey, tedavi sonrası yurda döndüğünde artık pilotluk yapamayacak durumdadır ve 1918 yılında Hava Depo Umuru Havaiye (Havacılık refakat subayı) atanır. 1920'de 4. Bölük Komutanı olarak Konya'ya giden Tayyareci Mehmet Ali Bey, 1920-22 yıllarında Maltepe Muamelat-ı Zatiye (personel işleri) makamlarında çalıştı.

1930 yılında Adana'ya gelen ve burada bir fotoğrafhane açarak, kendini fotoğraf işlerine verdi. 1940 yılının ortalarında mesleki başarısından dolayı tekrar devlet görevine çağrılarak Diyarbakır Hava Meydan Müdürlüğü görevine atanır. Daha sonra yine Adana'ya dönen Tayyareci Mehmet Ali Bey, yine uzun süre fotoğrafçılıkla uğraştıktan sonra Pozantı'ya taşındı ve 1961 yılında hayata gözlerini yumdu.