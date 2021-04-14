TCDD'den tren kazasıyla ilgili açıklama

Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bir açıklama yaptı.

Adana'nın Pozantı ilçesi Hastaneler Kavşağı mevkiinde sabah erken saatlerde meydana gelen kazada, Ankara istikametine giderken arıza yapan yük treni Pozantı istasyonuna kadar lokomotifle iteklendiği sırada lokomotif yoldan çıkmış, iki makinist hafif şekilde yaralanmıştı. Kazayla ilgili TCDD'den yapılan açıklamada, “14 Nisan 2021 tarihinde Boğazköprü'den Mersin'e konteyner taşıyan yük treni, lokomotifinin arızalanması nedeniyle Pozantı istasyonu girişinde saat 07.05 sıralarında durmuştur. Tren trafiğini yöneten kontrolörce yolda kalan trenin Pozantı istasyonuna itilerek yolun açılması için Konya'dan Mersin'e giden yük trenine, arızalı treni Pozantı istasyonuna itme talimatı verilmiştir. Saat 07.25 sıralarında arızalı treni istasyona itmek üzere yaklaşan yük treni, makinistin durmaması nedeniyle bekleyen yük treninin boş vagonlarına arkadan çarpmıştır. Çarpma sonucunda çarpan lokomotif ve 7 vagonda hasar meydana gelmiş, 2 makinist hafif şekilde yaralanmıştır” denildi.