TED Adana Koleji'nden 4. School Maker Flaire etkinliği

TED Adana Koleji'nin “Hayal et, keşfet, yap!” sloganıyla bu yıl 4.sünü gerçekleştirdiği School Maker Faire etkinliğinde birbirinden farklı ve renkli atölyeler yerini aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren TED Adana Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Taha Altaylı, önemli olanın öğrencilerinin hayal gücünü kullanmalarını ve hayal etmelerini sağlamak olduğunu belirterek, “Çünkü hayatımızdaki hedeflerimize yürürken, hayal etmeden o hedeflere ulaşabilmemiz mümkün değil. Öğrencilerimiz bilgiyi görerek ve yaşayarak öğreniyorlar. Açılan 65 atölyede de öğrenciler kimin neyi hayal ettiğini görecekler. Hayal etmenin sonucunda neyi üretebildiklerini görecekler. Bu aynı zamanda öğrencilerimize sorgulamayı da kazandırıyor. Gençlerin, okuyarak, araştırarak, öğrenerek kendilerini yetiştirmeleri lazım. TED Adana Koleji ‘nde öğrencilerimiz ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak yetişiyor'' dedi.

Taha Altaylı, bu yıl 4.sünü düzenledikleri School Maker Flaire etkinliği dışında her yıl TEDX konuşmalarını da gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “TEDX etkinliği bölgede ilk olarak TED Adana Koleji ‘yle başladı. Bu etkinliğimizde önemli isimleri ağırlıyoruz. Örneğin geçen etkinliklerimizde, bankacılık sektöründe duayen Denizbank'ın Genel Müdürü Hakan Ateş'i, yine kendi alanında çok önemli filmlere imza atmış Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Osman Sınav'ı, yazar oyuncu İclal Aydın'ı misafir ettik'' diye konuştu.

Eğitimde başarı öğretmen, öğrenci, veli

Altaylı, TED Adana Koleji olarak yapılan etkinliklerde öğrencileri, öğretmenleri, velileri bir araya getirdiklerini ifade ederek, “Hedefimiz Türkiye'nin en iyi okullarından biri olmak. Sorgulayan, araştıran öğrenciler, eğitimli, bilgili, heyecanlı öğretmenler, bilinçli veliler başarının odak noktası. Kuruluşumuzun 4. yılında LGS'de Türkiye'nin ilk 50 okulu arasında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Akademik başarıların yanında sosyal, kültürel ve sportif alanları da çok önemsiyoruz. Ar-Ge inovasyon merkezimiz, kulüplerimiz, spor alanlarımız ve güçlü kadromuzla öğrencilerimize yaşam boyu sürecek başarının yolunu açıyoruz'' dedi.