Tedavi için geldiği Adana'da asma kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Tedavi için geldiği Adana'da kardeşinin evine giden bir kadın, elektrikler kesik olduğu için birinci kata çıkarken asma kattaki koridor boşluğuna düştü. 23 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kadın hayatını kaybetti. 1 ay öncede aynı yerde postacının düşmesine rağmen önlem almayan apartman yöneticisi serbest kaldı, aile karara isyan etti.

Olay, 21 Mart'ta merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'ten Adana'ya tedavi için gelen Gönül Tekin (56), hastanedeki tetkiklerinin ardından ağabeyi Mustafa Paldır'ın (63) evine gitti. Apartmana girince elektriklerin kesik olduğunu gören Tekin, 1'nci kattaki daireye çıkmak için merdivenlere yöneldi. Karanlıkta merdivenleri çıkan Tekin, birinci kata geldiğini sanıp asma kattaki koridor boşluğuna düşüp 3 metreden beton zemine çakıldı. Kardeşinin feryadına koşan Mustafa Paldır, durumu ambulansa haber verdi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, 10 Nisan'da 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Postacı da aynı boşluğa düşmüş

Tekin'in ölümüne neden olan apartman boşluğuna bir ay önce de bir postacının düşüp yaralandığını, buna rağmen hiçbir önlem alınmadığı ileri sürüldü. Ayrıca 200 metre uzakta başka bir apartmanda oturan bina yöneticisi Numan A'nın gözaltına alındığı, savcılığın tutuklama talebine rağmen, mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

“Yönetici ilgilenmedi”

Kardeşini toprağa veren Mustafa Paldır, “Kardeşim merdivenden çıkıyor ve buraya eve geldim zannedip aşağı düşüyor. Buraya postacı düştü. Onu da kendimiz çıkarttık. Yöneticiyi ben postacı düşünce aradım ama gelmediler. Kulak ardı ettiler. Gelip de yönetici ilgilenmedi. Buraya korkuluk yapmadılar” diye konuştu.

“Yönetici para teklif etti”

Annesini kaybeden Burcu Salcan ise yöneticinin kan parası teklif ettiğini öne sürdü. Salcan, “Benim hayattaki tek varlığım annemdi. Bir şey diyemiyorum. Bir ihmal yüzünden öldü annem. Burası zaten açıkmış ve bir kişi daha düşmüş. Benim annemin hiçbir rahatsızlığı yoktu ama öldü. Bu ihmalin sorumlusu şuanda serbest. Annem ambulansta bilinci açıkken yönetici yanına gidip, ‘Benden şikayetçi olma. Yoksa 6-7 yıl yatarım. Bir yıl kiranızı ben öderim. Size farklı bir adreste ev kiralım' teklifinde bulunmuş. Bunlara rağmen şuanda serbest” ifadelerini kullandı.

Avukat: "Yönetici, taksirle değil bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verdi"

Ailenin avukatı Nazan Akça Subaşı ise “Bu ölüme sebebiyet veren yöneticinin, yönetimin, gerekli önlemleri aldırmayan belediye sorumluların cezalandırılmalarını istiyoruz. Yönetici, taksirle değil, 'olası kast ve bilinçli taksirle ölüme sebebiyet' verdi. Aynı yerden bir postacı da düşmüş. Buna rağmen hiçbir gerekli güvenlik önlemleri alınmamış. Şüpheli şuanda halen aramızda geziyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Tekin'in düştüğü koridor boşluğuna 2 gün sonra demir korkuluk takıldığı öğrenildi.