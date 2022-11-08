Tefeci operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı

Adana'da tefecilik yaparak 35 kişiden 14 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı belirlenen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, 35 kişiyi mağdur ederek 14 milyon TL'lik vurgun yapan bir tefecilik şebekesi deşifre edildi.

Şebekeye mensup olduğu belirlenen 18 kişinin gözaltına alınması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 3 tabanca, 1 otomatik av tüfeği, 10 şarjör, silahlara ait 257 fişek, 5 milyon 277 bin lira tutarında 78 senet ve çek, borçlu kısmı boş ve imzalı 16 senet, farklı kişilere ait 43 tapu belgesi, 22 araç satış sözleşmesi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adreslerinde bulunmayan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.