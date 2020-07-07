Tefeci operasyonunda 272 bin 960 lira para ele geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan tefeci operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, 272 bin 960 lira para ele geçirildi.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilere yönelik soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takibe başladı. Polis takip sonucunda çıkar amaçlı suç şebekesi kurularak tefecilik yapıldığını saptadı. Bu saptama üzerine şafak vakti yapılan operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 272 bin 960 lira para, 2 senet, 1 av tüfeği, 15 tabanca mermisi ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.