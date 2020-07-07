İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tefeci operasyonunda 272 bin 960 lira para ele geçirildi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yapılan tefeci operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, 272 bin 960 lira para ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan tefeci operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, 272 bin 960 lira para ele geçirildi.


Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilere yönelik soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takibe başladı. Polis takip sonucunda çıkar amaçlı suç şebekesi kurularak tefecilik yapıldığını saptadı. Bu saptama üzerine şafak vakti yapılan operasyonda 4 zanlı yakalandı.


Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 272 bin 960 lira para, 2 senet, 1 av tüfeği, 15 tabanca mermisi ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.