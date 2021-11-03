Tefeci operasyonunda 310 bin lira değerinde senet ele geçirildi

Adana'da tefecilik yöntemiyle 165 kişiyi mağdur edip 5 milyon 300 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 16 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 310 bin lira değerinde senet ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 165 kişiyi mağdur edip, 5 milyon 300 bin liralık vurgun yapan bir tefecilik şebekesini deşifre etti. Şebekeye üye olduğu öne sürülen 18 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından operasyon için harekete geçti. Şafak vakti 18 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 16 zanlıyı yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aralamalarda, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 şarjör, 3 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 310 bin 800 lira değerinde 9 senet ve senet fotokopisi, ayrıca 18 adet borçlusu belli ancak rakam kısımları boş senet, 73 de boş senet, alacak notlarının bulunduğu 3 ajanda, 2 not kağıdı, 3,05 gram esrar, 2 tapu belgesi fotokopisi ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Firari iki zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.