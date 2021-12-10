Tefeci operasyonunda 5 tutuklama

Adana'da 123 vatandaşa yüksek faizle para verip 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 3'ü kadın 17 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerine gelen bir vatandaş, borçları olduğu için tefeciden para aldığını ancak borcunu ödemesine rağmen bir türlü bitmediğini, ölümle tehdit edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine harekete geçen polis, kentte paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faizle borç verip, teminat olarak çek ve senet alan, borcunu ödemeyenlere icra işlemi başlatıp, 123 kişiyi mağdur ederek 10 milyon TL'lik vurgun yapan 17 kişilik tefecilik şebekesini deşifre etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 7 Aralık'ta şafak vakti 17 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, şebeke üyelerinden Mehmet Emin Ömeroğlu'nun cezaevinde olduğu, adresinde bulunmayan bir şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 1 milyon 723 bin 200 lira değerinde 42 senet, 4 çek, 2 araç satış sözleşmesi, 2 dekont, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 45 bin lira, 9 uyuşturucu hap, 1 teleskobik cop, alacakların yazılı olduğu çok sayıda ajanda ve not kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Yaşar Ü.'nün, iş adamı S.K.'nin oğlu M.K. ile arkadaş olup ağına düşürdüğü ve farklı tarihlerde şirket hesabına yaklaşık 400 bin TL gönderdiği ortaya çıktı. Babasıyla arasının kötü olduğu öne sürülen M.K.'nin borcunu ödeyemediği, zanlının da parayı S.K.'den istediği belirlendi. Tehdit edildiği öne sürülen S.K.'nin de yaklaşık 2,5 milyon TL değerinde gayrimenkulü zanlıya devrettiği saptandı. Zanlının da annesi ve eşinin hesaplarına kullandığı bu hesaplarda 400 bin liralık bir hareket olduğu öğrenildi. Ayrıca tefecilik yaptığı için gözaltına alınan zanlıların arasında amca yeğen berberin de olduğu, tıraş olmaya gelen ve paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faize para verdikleri belirlendi. Bunun yanı sıra tefecilik yapanların birçoğunun akraba olduğunu, araç alıp satım işleri yaptıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 13'ü ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yaşar Ü.'nün de aralarında bulunduğu 5'i tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.