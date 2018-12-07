Tefecilikten yakalanan CHP'li başkan adliyeye sevk edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 25 kişi adliyeye sevk edildi.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu ve ağabeyi Erhan Karaoğlu'nun da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

150 müştekinin bulunduğu olayın şüphelilerinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 30 tapu, 350 senet, 125 bin lira para, 92 kredi kartı, 53 pos cihazı, 4 ruhsatsız tabanca 150 mermi ele geçirildi. Zanlıların tefecilikten 20 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyette sorgulanan şüpheliler Kozan Adliyesi'ne sevk edildi.