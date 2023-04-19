Tehlikeli kayaları temizleme çalışması sürüyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde heyelan ve deprem nedeni ile yamaçlardan koparak tehlike oluşturan kayalar iş makinaları ile temizleniyor.

Saimbeyli ilçesi sınırlarında dağ yamaçlarından düşen kayaların bir araca isabet etmesinin ardından bölgedeki tehlikeli noktalar belirlendi. Belirlenen noktalardan orman sahasındaki bölgede depremler ve aşırı yağmurlar nedeniyle tehlike arz eden kaya ve taşlar, Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü tarafından kontrollü şekilde düşürülüp temizleniyor.

Bölgedeki tehlikenin ortadan kaldırılması için iş makinalarıyla çalışmaların devam edeceği kaydedildi.