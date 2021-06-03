Tek bir çarşıda tüm lezzetler

Adana'nın tüm lezzetlerinin yer alacağı çarşının 1 buçuk ay içinde bitirilmesi planlanıyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yapımı son aşamaya gelen inşaatı denetledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Adana Lezzetleri Çarşısı'nda Adana'ya özgü tüm lezzetleri bulmanın mümkün olacağını belirten Başkan Çetin, “Çarşıda en iyi kebapçı, şırdancı, şalgamcı, Adana'ya özgü yemekler, tatlıcı, bici bici gibi lezzetlerin bulunduğu dükkanlar olacak. Her lezzetten tek dükkan olacak ve hepsinden sadece birer tane bulunacak. Bu markalar halkın en beğendiği isimlerden seçilecek. Bunları belirlemek için halkın nabzı tutulmaya ve kamuoyu araştırması yapılmaya başlandı. Örneğin Adana'ya kent dışından misafiriniz geldiğinde Adana'nın tüm lezzetlerini tatması için Adana Lezzetleri Çarşısı'na getirmeniz yeterli olacak. Çünkü burada Adana'ya özgü tüm yiyecek, içecek ve tatlıları bulabileceksiniz” dedi.

Adana lezzetleri "Müslüm Baba" ile buluşuyor

Ayrıca çarşının etrafı Adana'nın önemli bir değeri olan Müslüm Gürses'in adının verildiği park olacağını kaydeden Başkan Soner Çetin, Müslüm Gürses şarkılarının dinlenebileceği Müslüm Baba Parkında ünlü sanatçının heykeli olacak. Böylece Adana yeni bir temalı parka kavuşacak. Adana lezzetleri ile Müslüm Baba'yı burada buluşturacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, parkın 1 buçuk ay içinde tamamlanacağını ve faaliyete geçeceğini belirterek, şöyle devam etti:

“Çukurova Belediyesi olarak 6 yılda 6 toplu açılış yaptık. Son toplu açılışı 2020 yılının Kasım ayında Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile yapmıştık. Şimdi 7'nci toplu açılışa hazırlanıyoruz. Yıl bitmeden 7'nci toplu açılış ve temel atma törenini yapacağız. Geçen yıl temelini attığımız tesislerin açılışını yapacağız ve yeni tesislerin temelini atacağız. Adana Lezzetleri Çarşısı'nın da açılışı toplu açılış töreninde olacak.”