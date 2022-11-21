Tekel bayi cinayetine iki tutuklama

Adana'da tekel bayi sahibini öldürdüğü öne sürülen biri çocuk iki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 14 Kasım günü saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Şehitler Bulvarı'ndaki bir tekel bayisinde meydana geldi. Hamit Koç (31), iş yerinde oturduğu sırada içeri giren bir kişi tabancayla peş peşe ateş açtı. Başından vurulan Koç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise caddede kendisini bekleyen kişinin motosikletine binip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının yaptığı çalışmanın ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin İ.A. (16), motosikleti kullananın ise Burhan A. (22) olduğunu tespit etti. Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki arkadaşlarının evinde saklandıkları belirlenen şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen İ.A., ifadesinde, “Yanında çalıştığım Ali K., amcasıyla kavga ettiğini söyledi. Sonra da tabancayı bana verdi. Ben de cinayeti işledim” dedi.

Öte yandan polis, Ali K. (25) ile Hamit K.'nın kavga ettiği sırada olay yerinde bulunan Muhammet K.'yı da (31) gözaltına aldı.

Bu bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, Ali K.'nın Sarıçam ilçesi Büyükçıldırım Mahallesi'ndeki evine kaçtığını tespit etti. Jandarma ekipleriyle adrese giden ekipler, zanlının pompalı tüfekle başına ateş ederek, intihar ettiğini tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ile Burhan A. tutuklanırken, Muhammet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.