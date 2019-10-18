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Tekel bayisinden 209 litre kaçak içki çıktı

Adana’da bir tekel bayisinde 209 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da bir tekel bayisinde 209 litre kaçak içki ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde kaçak içki satışı yapan bir tekel bayisi olduğu bilgisine ulaştı. Polis, iş yerine yaptığı baskında 209 litre kaçak içki ele geçirdi. Polis içkileri imha ederken, tekel bayisi sahibi T.E.'yi gözaltına aldı.

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