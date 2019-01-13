Tekin kalesini korumak için sabırsızlanıyor

Futbol Ligi takımlarından Ozanköyspor'a transfer olan 26 yaşındaki Tekin İncebaldır, kırmızı-beyazlılarla 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Adana Demirspor altyapısından yetişen genç kaleci, “Eldivenleri takıp, kaleye geçeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un altyapısında yetişen, ortaya koyduğu performansla da KKTC'deki takımların dikkatini çekerek, 2008 yılında Ada'nın yolunu tuttu. O dönem ‘1. Lig'de olan Düzkaya Kültür Ocağı Spor Kulübü'ne transfer olar Tekin İncebaldır, takımıyla birlikte başarılı bir sezon geçirip, Düzkaya'yı ‘Süper Lig'e taşıyan önemli isimler arasında yer aldı.

İncebaldır, 4 sezon sonra bir diğer Süper Lig temsilcisi Lapta Türk Birliği'nin yolunu tuttu. Burada başarılı bir sezon çıkartırken, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kaldı. Takımı küme düşerken genç kaleci de Yeşilova'ya transfer olup, burada yeniden form tuttu. Tekin İncebaldır, 2016 yılında Ozanköy'ün yolunu tutarken, kırmızı-beyazlıların ‘Süper Lig'e yükselmesinde rol aldı.

2 sezon sonra geri döndü

Ancak sakatlıklar burada da genç futbolcunun peşini bırakmadı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Tekin İncebaldır, yeniden sağlığına kavuştu ve bir sezon aradan sonra kırmızı-beyazlılara geri döndü. 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atan İncebaldır, takımının devre arası kampına dahil olarak çalışmalara başladı. Teknik Direktör Rıza Evrensel'in güvendiği isimlerden biri olan Tekin İncebaldır, sıkı bir çalışma ortaya koyuyor.

Şu anda K-Pet 1. Futbol Ligi'de mücadele eden Ozanköy'ü yeniden ‘Süper Lig'e taşımak istediklerini dile getiren Tekin İncebaldır, “Eldivenleri takıp, yeniden kaleye geçeceğim gün için sabırsızlanıyorum. Sıkı bir kamp dönemi geçiriyoruz. Yeniden Süper Lig'e dönmek istiyoruz. Şu anda liderle aramızda sadece 4 puan ve önümüzde de 15 maçlık bir maraton var. Kendimizi güveniyoruz ve mutlu sona ulaşacağız” ifadesini kullandı.

Adana Demirspor'un kendisinde çok ayrı bir yeri olduğunu, altyapısından yetiştiği kulübe bir gün geri dönüp, yıllarla mavi-lacivertli formaya hizmet etmek istediğini dile getiren İncebaldır, “Adana Demirspor da tıpkı bizim gibi yeniden ‘Süper Lig'e dönmek istiyor. Umarım sezon sonu hem biz, hem de onlar bu hedefine ulaşır. Adana'ya geri dönüp, hem mavi-lacivertli formayı giymek, hem de Milli Takım'a hizmet etmek isterim” dedi.