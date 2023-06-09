Tekin “Türkiye üst segment markalar için üretim merkezi olabilir”

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, Kur baskısı ve yüksek maliyetler nedeniyle ihracat pazarlarında sipariş kaybeden sektörün katma değerli ürünlerde kazanımlarını artırdığını, birkaç yıldır 13 dolar seviyelerinde seyreden ihracat kilogram fiyatının son aylarda 15 dolara kadar tırmandığını söyledi. Fiyat odaklı markaların Uzak Doğu ve Kuzey Afrika'daki tedarikçilere yöneldiğini, üst segment markaların ise Türkiye ile çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, “Türkiye, ucuz ve fiyat odaklı markalar yerine daha üst segment markalar için bir üretim merkezi olma potansiyeli taşıyor. Bunun için nitelikli iş gücü, teknoloji ve Avrupa Birliği standartlarına uyumlu, çevre dostu sürdürülebilir yatırımların artması gerekiyor.” dedi.

“İhracat kilogram fiyatını 20-25 dolara yükseltmek hayal değil”

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ihracat kilogram fiyatını 20-25 dolara yükseltmenin hayal olmadığını kaydeden AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, ihracatçı firmaların ayakta kalmasını sağlayacak adımların atılmasının yanında, orta ve uzun vadeli stratejilerin de kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Küresel arenada, ihracatçı firmaların rotasında belirleyici unsurların; talep, döviz kuru ve enflasyon dengesi olduğunu kaydeden Başkan Gürkan Tekin, öncelikle ihracatçıların beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenecek ekonomik politikalarla yatırım ortamının iyileştirilmesini, enflasyon kur makasının daraltılmasını, enflasyon ve faiz dengesinin sağlanmasını ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasını beklediklerini ifade etti. Başkan Gürkan Tekin, “Bugünlerde kurların yükseliyor olması ihracatçılarımızın uluslararası alandaki rekabet gücünü de artıracaktır. Finansmana erişim konusunda yaşadığımız sıkıntıların hafifletilmesi için yeni hükümetten Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Eximbank kredi musluklarının açılmasını bekliyoruz. Kurun rekabetçi seviyelere gelmesi ve kredi musluklarının açılması ile birlikte bizler de eskiye dönüşü yakalayabilir, üretimde ve ihracattaki kayıplarımızı hızlıca telafi edebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Firmalarımızın katma değeri yüksek ürünlere yönelik iştahı artıyor”

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yakından tedarik, esnek ve kaliteli üretim ile hızlı termin avantajlarıyla pozitif ayrıştığını vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, “Katma değeri yüksek markaların sipariş adetleri düşük olduğu için tercihleri de Türkiye oluyor. Hem yakın coğrafya, hem de kontrol edilebilir üretim organizasyonumuz avantaj sağlıyor. Bu nedenle üst segment markalar için ülkemiz çok cazip. Geçmiş yıllarda firmalarımız düşük adetli siparişlere pek sıcak bakmıyordu, yüksek adetli işleri kovalıyordu. Son zamanlarda ise fiyat tutturamayınca katma değeri yüksek ürünlere yönelik iştah artıyor. İhracat miktarı düşüyor ama kilogram başına ihracat değeri artıyor. Hedefimiz yakın vadede 18-20 dolar seviyelerini yakalamak. Ancak ihracatçı firmalarımız öncelikle Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında sürdürülebilir bir sistem kurmalı. Otomasyon sistemi, bilinçli organizasyon ve daha nitelikli işgücü önemli. Bunları yaptığımız zaman çok daha iyi markalar ile daha fazla para kazanabileceğimiz bir sistem oturtabiliriz.” diye konuştu.

“AHKİB'in mayıs ayı ihracatı 34,5 milyon dolar”

Mayıs ayı ihracat rakamlarını da değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, AHKİB'in söz konusu dönemde; geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artış sağlayıp 34,5 milyon dolarlık dış satıma imza attığını bildirdi. Bölge ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre ele alan Başkan Gürkan Tekin, şunları söyledi: “Mayıs ayı ihracatımızın yüzde 86'sını bayan dış giyim, bay dış giyim ve diğer hazır eşya ürün grupları oluşturdu. Bayan dış giyimde yüzde 19 artışla 18,3 milyon dolarlık, bay dış giyimde yüzde 32 artışla 7,3 milyon dolarlık, diğer hazır eşyada yüzde 22 artışla 4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Hollanda, İspanya ve Rusya ilk üç sırayı oluşturdu. Hollanda'da 8,2 milyon dolar, İspanya'da 5,5 milyon dolar, Rusya'da 4,3 milyon dolar ihracat değerine ulaştık. Rusya, Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve Polonya, Mayıs ayında ihracat hacminde en yüksek artışları sağladığımız ülkeler arasında yer aldı.”

Başkan Gürkan Tekin, AHKİB'in 2023 yılı Ocak-Mayıs dönemindeki ihracat performansının ise 144,6 milyon dolara ulaştığını sözlerine ekledi.