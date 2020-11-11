İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Teknenin battığını gören balıkçı konuştu

Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı teknesinin battığını gören balıkçı olay anını anlattı.

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı teknesinin battığını gören balıkçı olay anını anlattı.


Balıkçı Mehmet Can Mendi, saat 05.50'de 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığını teknenin alabora olduğunu görünce Sahil Güvenliğe olayı haber verdiğini söyledi. Kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenlerinin bulunduğunu teknenin battığı anları anlatan Mendi, "Sabaha karşı balık avlarken gördük yardıma koştuk tekne ters dönmüştü. Balıkçıları bulamadık. Yunan gemisi gidiyordu onu durduk. Çok üzüldük daha önce böyle bir olay olmadı" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.