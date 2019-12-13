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Teknolojiye yenilen semerci yularcı oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde geçmişte siparişlere yetişemeyen semer ustası Muhammed Tekerlek şimdilerde mesleğini bırakmamak için tasma ve yular yapıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde geçmişte siparişlere yetişemeyen semer ustası Muhammed Tekerlek şimdilerde mesleğini bırakmamak için tasma ve yular yapıyor.


Tarihi kalesi, manastırı ve tabiat güzellikleri ile geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçede semercilik mesleği teknolojiye tükenmek üzere. Semerci Muhammed Tekerlek, ilçede son birkaç semer ustası kaldığını söyledi. Semer siparişinin yok denilecek kadar az olduğunu belirten Tekerlek, “Adımız semerci ama olduk yularcı” diyerek semerciliğin teknoloji ile sona geldiğini aktardı.


1987 yılında Maraşlı yaşlı bir ustadan bu işi öğrendiğini aktaran Tekerlek, “Bu mesleği 1991 yılından beri yani 28 yıldır yapıyorum. Maraşlı ustamız vardı 87 ile 91 yılları arasında 4 yıl yanında çalıştım. Sonra kendim bir dükkan açtım. Önceden semercilik kendine göre güzel bir meslekti. İşimizde vardı ve çoktu. Şuanda artık bitti. Yeni olarak günlük bir tane yapamazsın ama tamir olarak günlük 4-5 tamir yapıyorduk. Derisi, keçesi var, otları var, hepsi el emeği. Ayda bir veya iki tamir oluyor” diye konuştu.


Kozan'da 3 semer ustası kaldığını kaydeden Tekerlek, “Eskiden çoktuk ama şimdi bir semerci kalsak yine bir şey değişmez. Teknoloji bitirdi bu işi. Atların kullanıldığı yerde traktörler kullanılıyor. Şimdi yular yapıyoruz tasma yapıyoruz. İnsanlar at kullanmıyor. Traktörle atın yaptığı iş yapılıyor. Şehirde zaten yok. Köylülerde traktör kullanıyor” dedi.


Artık inekler için yular ve köpekler için tasma yapmaya başladığını kaydeden Tekerlek, "Köpek sahipleri sağlam tasma istiyor tasma yapıyoruz inekler için yular yapıyoruz” diyerek mesleğin geldiği son noktayı aktardı.

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