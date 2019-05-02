(Tekrar) Adana'da HES'in yükleme havuzunda kapak kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Aladağ ilçesindeki hidroelektrik santralinin (HES) yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu meydana gelen taşkında 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Köprücek Mahallesi Urganağzı mevkisinde Bereket Enerji Üretim AŞ'nin işlettiği Göktaş-2 HES'te su yükleme havuzunun kapağı henüz belirlenemeyen nedenle kırıldı. Olay sırasında kapak önünde çalışan işçilerden evli ve 1 çocuk babası Sefer Aktaş (25) hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralanan Serkan Demir, İdris Özcan ve Selçuk Çoklu sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, Sağlık Müdürlüğüne ait helikopter, ambulanslar ve jandarmanın sevk edildiğini belirterek başlatılan incelemeler devam ettiğini söyledi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ise bundan sonra adli sürecin başlayacağını ifade ederek, "Teknik bir arıza olduğunu değerlendiriyoruz. Bu daha sonra ayrıntılı incelemelerle ortaya çıkacak. Hayatını kaybeden işçimize Allah'tan, yaralılara acil şifa dilerim" dedi.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, HES'in yaklaşık 5-6 yıldır işletildiğini belirterek, Burada çalışan 4 arkadaşımızdan 3'ü yaralanarak kurtulmuş ancak bir tanesi sele kapılarak hayatını kaybetti. Sefer Aktaş isimli vatandaşımızı kaybettik. Aladağ'ımızın, Adana'mızın başı sağ olsun. Burası zor bir yer. Barajın yapım aşamasında da ciddi sıkıntılar olmuştu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bereket Enerji Üretim AŞ'de hidroelektrik santralinin yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili gerekli bütün incelemelerin yapılacağını bildirdi.

Bereket Enerji Üretim AŞ'den yapılan açıklamada, Adana'da faaliyet gösteren şirkete ait Göktaş II HES'te, bugün saat 11.30 sularında kanal perdelerinden kaynaklanan kaza sırasında göçük oluştuğu bu sırada çalışanlardan Sefer Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirtildi. 3 kişinin ise olay anında hafif yaralandığı ve ilk müdahalenin sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Yaşamını yitiren çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Bu elim kazaya yönelik olarak şirketimiz tarafından bütün incelemelerin yapılacağını ve gerekli süreçlerin başlatılacağını kamuoyuna duyururuz" denildi.