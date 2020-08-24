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Telef olan hayvanları için gözyaşı döktü

Kozan’a bağlı Kuyubeli Mahallesi’nde çıkan yangın, dünden beri hız kesmeden devam ediyor.

Kozan'a bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan yangın, dünden beri hız kesmeden devam ediyor. Yangından dolayı çok sayıda ev yanarak kullanılmaz hale gelirken, pek çok küçük ve büyükbaş hayvan da telef oldu.


Kozan'a bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını şiddetli poyrazın etkisiyle hızla büyüyerek çevre köylere de sıçradı. Giderek büyüyen yangın sebebiyle şu ana kadar 6 köyde 800 hane boşaltıldı.


Evlerini terk eden çaresiz vatandaşlar, ne yapacaklarını kara kara düşünürken Karahamzalı Mahallesi'nde yaşayan Hatice Eroğlu (46) isimli vatandaş, yanan evini ve hayvanlarını göstererek gözyaşlarına hakim olamadı. Yaklaşık 30 yıllık birikiminin dakikalar içerisinde yanarak kül olduğunu söyleyen Eroğlu, “Dün akşam saat 22.00 sularında buralar yanmaya başladı. Hayvanlarımın ve evimin yanmasını çaresiz bir şekilde izledim. 4 küçükbaş 3 büyükbaş hayvanım bağıra bağıra yanarak telef oldu. Evim tamamen yandı. Çaresizim. Devletimizin yardımlarını bekliyorum” dedi.

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