Teletıp yöntemi ile onkoloji hastaları kanser tedavilerini aksatmıyor

Dr. Timuçin Çil, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi onkoloji hastalarının teletıp yöntemi ile korona virüs sürecinde hekimle yüz yüze görüşmelerini sağlayarak, tedavilerinin aksamamasına yönelik çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Adana Şubesi Başkanı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Dr. Timuçin Çil, Kanser Haftası nedeniyle basın açıklamasında bulundu.

Dr. Çil, pandemi sürecinde kanser belirtisi olan veya kanser tedavisi gören kişilerin hastaneye gitmede endişe ettiklerini bu yüzden bir uygulama hayata geçirdiklerini belirterek, “Teletıp yöntemi tüm dünyada kullanılmaya başlandı. Bizde bir model geliştirdik. Sağlık çalışanlarına ve kurumlara teletıp yönteminin nasıl kullanılacağı yönünde bir model oluşturabilir miyiz? diyerek, hastalara iki tane e-mail adresi oluşturduk. Onlar e-mail ile bizlere başvurdular. Bu oluşturduğumuz platformu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi onkoloji hastaları üzerinde kullandık. Daha sonra biz online bir platform ile hastalara ulaştık. Hekimle yüz yüze görüşmelerini hekimle bağlantılarını koparmamaya başladık. Buda korona virüs döneminde tüm dünyada yaşanan kanser tanısı alıp tedavileri aksayan hastaların tedavilerinin aksamamasının çözülmesine yönelik bir çözüm önerisi şeklinde kendini gösterdi” dedi.

Kanser hastalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyleyen Dr. Çil, “Pandemi süreci devam ettiği sürece halkı bilinçlendirmeye, kanserin altını net çizgilerle çizmeye ve gelişime katkı sunmaya devam edeceğiz. Kanser tedavisini yapan yürüten yöneten hekimlere bilgilendirme, kanser araştırmasını geliştirmeye ve katkı sunmaya önderlik etmeye çalışacağız” diye konuştu.