TEM Daire Başkanı Aslan'dan Aktaş'a ziyaret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından başından vurularak yaralanan Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı Adana Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde Aktaş ve emniyet müdür yardımcılarıyla, şube müdürleri karşıladı. Aslan, kendini karşılayan müdürlerle tokalaştı. Daha sonra emniyet müdürlüğü defterini imzalayan Aslan, Aktaş'ın makamına geçti. Aslan bir süre makamda görüşme yapıp Adana'dan ayrıldı.