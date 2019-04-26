TEM polisi 540 öğrenciyi tiyatroyla buluşturdu

Adana'da terörle mücadeleye yönelik çalışmalar yürüten Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ortaöğretimde öğrenim gören 540 öğrenciyi tiyatroyla buluşturdu.

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlerin sosyal-kültürel faaliyetlerle ilgilenmesini sağlayarak onların yasa dışı örgütlere yönelmemesi, daha önce hiç tiyatroyla tanışmamış veya kültürel etkinliklerde bulunamamış öğrencileri tiyatroyla tanıştırmak için ‘Perde Açılsın Gençler Aydınlansın' projesi kapsamında öğrencileri tiyatro etkinliğinde buluşturdu.

Etkinliğe Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit İbrahim Derindere Anadolu Lisesi'nden toplam 540 öğrenci, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda LOL Tiyatro Grubu'nun Doğaçlama Tiyatro Oyununu izledi.

Tiyatroyu izlemeye gelen öğrencilerden Kübra Özen, tiyatro gösteriminden yeni şeyler öğreneceği için heyecanlı olduğunu belirterek, “Bu etkinliğe ilk defa katılıyorum ve çok merak ediyorum. Bize bu imkanı sağlayan polislere ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Böyle projelerin devam etmesini istiyorum” dedi.

Sude Nur Kavalak isimli öğrenci ise ilk defa tiyatro gösterimine geldiğini ifade ederek, “Çok heyecanlıyım. Etkinliğin bana ve arkadaşlarıma çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bize bu imkanı sağlayan emniyet Müdürlüğü ve TEM Şubesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tiyatro etkinliğine öğrencilerin yanı sıra öğretmenleri ve TEM polisleri katıldı.