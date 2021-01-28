Temizlik isçisinden örnek davranış

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, belediye temizlik işçisinin işini severek yapması ve işine gösterdiği özen vatandaşların takdirini topladı.

Ceyhan Belediyesi Temizlik işçisi İbrahim Kavut, el arabasını günlük olarak işe başlamadan önce temizleyip öyle yolları ve kaldırımları temizliyor. Kavut, “Korona virüsten korunmak için toplumun ve halkımızın temizliği bizlere emanet görevimi seviyor ve layıkıyla yapmaya çalışıyorum” dedi.

2 çocuk babası İbrahim Kavut'un temizlik arabasını yıkadığını gören çevredekiler, görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede çok sayıda kişinin beğendiği görüntüleri izleyenler, işçinin arabası için gösterdiği özene kayıtsız kalmayarak destek mesajları verdi.