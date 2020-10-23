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Tenis turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

Adana’nın Kozan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.


Kozan Kaymakamlığı önderliğinde İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünce Tenisi Turnuvası düzenlendi. Atatürk Parkı Spor Tesisleri'nde 2 hafta süren turnuvaya 16 erkek, 8 bayan sporcu katıldı. Turnuvada erkeklerde; Tacittin Kuruoğlu şampiyon olurken, Neşet Ölmez ikinci, Ertuğrul İnce üçüncü, Muhsin Sarı ise dördüncü oldu. Bayanlarda İrem Tekerek şampiyon olurken, ikinciliği Gülseren Dündar, üçüncülüğü Refika Yılmaz, dördüncülüğü ise Zuhal Ayhan Horoz aldı.


Final maçlarının ardından kupalar dereceye giren sporculara verildi.


Şampiyonların kupasını Kaymakam Şafak Gürçam verirken, ikincilere Belediye Başkan Vekili Adem Saygıcak, üçüncülere ise İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Semih Şener verdi.

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