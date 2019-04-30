Terk edilen kadının dramı

Adana'da kocasının 3 çocuğuyla birlikte terk ettiği kadın çocuklarının karnını doyurmak için tarlalarda başak topluyor.

Adana'nın bereketli topraklarında yaklaşık 20 gün önce turfanda patates hasadı başladı. Verimin yüksek olması hem üreticiyi hem de tarlada kalan başağı toplayan vatandaşları sevindirdi. Bunlardan biri de kocasının 3 çocuğuyla birlikte terk ettiği Songül Akkuş oldu. Akkuş, kocası terk edip hem kayınvalidesi tarafı hem de kendi ailesi tarafı da sahip çıkmadığı için 3 çocuğuyla birlikte tarla tarla gezip başak topluyor. Başak toplamaya çocuklarını da getiren Akkuş, eşi başka bir kadına gittiğinden eve ekmek götürecek bile parası olmadığını söyledi. Tarlada kilosu 4 liraya satılan patatesin başağını toplayarak ekmek parası çıkarmaya çalışan Akkuş, "Kocam beni terk ettiği için mecbur kaldım patates başağı topluyorum. Bana kimse sahip çıkmadığı için pazara gidip alamadığım için mecbur tarlalardan başak topluyorum. Bir gün hak yerini bulacak Allah'ından bulsun başka bir şey demiyorum" diye konuştu.