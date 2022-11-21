Terör kurbanı Ecrin'in adı okuduğu okula verildi

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Ecrin Meydan'ın adı, okuduğu okulda yaşayacak.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında babası Yusuf Meydan ile birlikte hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin Meydan'ın öğrenim gördüğü okulun adı 'Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu' oldu.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de şunları söyledi:

"İstiklâl Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın üçü, eğitim camiamızdandı. Olay yerine karanfil bıraktığımız gün, öğretmen ve öğrencilerimizin isimlerini okullarımızda sonsuza dek yaşatacağımızı söylemiştik. Değerli öğrencimiz Ecrin'in adını Adana'da kendi okuduğu okula verdik. Okulumuzun adı 'Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu' oldu."