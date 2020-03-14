İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Terör örgütü operasyonunda 2 tutuklama

Adana’da terör örgütü DEAŞ ile El Kaide adına silahlı faaliyette bulunan ve medreselerde öğretmenlik yaptığı iddiası ile gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şahıstan 2’si tutuklandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ ile El Kaide adına silahlı faaliyette bulunan ve medreselerde öğretmenlik yaptığı iddiası ile gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şahıstan 2'si tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide içerisinde öğretmenlik ile silahlı faaliyette bulunduğunu tespit ettiği Suriye uyruklu şahıslara yönelik 12 Mart şafak vakti operasyon düzenlendi.


Özel harekat timlerinin de desteğiyle 3 ayrı adrese girildi. Yapılan baskınlar İbrahim İbrahim Hac G.(51), Wahad K.(56) İle Hüseyin H.(23) gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konuldu. Zanlıların sorgusu tamamlanırken Hüseyin H.'nin terör örgütünün silahlı kanadığında olduğu, uzun namlulu silah kullandığı, iki amca çocuğunun da Kayseri'de yakalanarak tutuklandığı, Suriye'de çok sayıda akrabasının da çatışmalarda öldüğü belirlendi. Zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Wahad K.(56) İle Hüseyin H.(23) tutuklanırken diğer zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.