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Terör örgütüne drone gönderirken yakalandı

Adana’da bir kişi, terör örgütü El Kaide’ye drone gönderirken polis tarafından kargo şubesinde yakalandı.

Adana'da bir kişi, terör örgütü El Kaide'ye drone gönderirken polis tarafından kargo şubesinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.D. (32) isimli şahsın terör örgütü El Kaide'ye drone gönderdiği bilgisine ulaştı. Polis zanlının kargo ile drone gönderdiğini belirleyerek kargo şubesine sivil olarak gidip beklemeye başladı. Bir süre sonra C.D. kargo şubesine gelerek droneyi göndermek isterken polis tarafından yakalandı. Zanlının göndermek istediği drone'a el konuldu. Emniyete getirilerek sorguya alınan C.D.'nin daha önce de 4 drone gönderdiği tespit edildi. Zanlının kargo ile drone'u Hatay'a gönderdiği buradan da şahısların Suriye'ye geçirip terör örgütüne teslim ettiği belirlendi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan C.D., ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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