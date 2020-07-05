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Terör örgütüne para gönderen zanlı tutuklandı

Adana’da terör örgütü HTŞ’ye para gönderdiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Adana'da terör örgütü HTŞ'ye para gönderdiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Selahaddin S. isimli şahsın terör örgütüne hem kendisinin para gönderdiğini hem de Adana'da toplanan paraların terör örgütü HTŞ'ye gönderilmesini sağladığını tespit etti. Polis, bu tespitler üzerine zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının Yüreğir ilçesindeki evine baskın yapan polis, Selahaddin S'yi gözaltına aldı. Daha önce HTŞ'ye para göndermekten tutuklanan zanlılarla irtibatlı olduğu ve o hesaplara para aktardığı öne sürülen zanlı, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Zanlı, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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