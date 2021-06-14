"Ters ev" 10 günde 5 bin ziyaretçi ağırladı

Adana'da Yüreğir Belediyesinin yaptırdığı ters ev 10 günde 5 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Hacı Sabancı Bulvarı üzeri, Yüreğir Millet Bahçesi'nde 200 metrekarelik alan içine inşa edilen ters ev, açılışının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Fotoğraf tutkunları başta olmak üzere ters evin iç mimarisini merek edenler, evi görmeye geliyor.

Mimari açıdan marjinal olarak adlandırılan ters ev, eğimli açısı nedeni ile daha evin girişinde baş dönmesi hissi yaşatıyor. Ters evi ziyaret eden misafirler tavan ve çatının yerde, yerde olması gerekenlerin ise tavanda olması ile eğlenceli fotoğraflar çekiyor.

Açılışından bu yana 10 günde 5 bin kişi ağırlayan ters evi yılda yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Ters ev, Pazartesi'den Cumartesi'ye 10.00-21.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz ve fotoğraf tutkunları başta olmak üzere 7'den 70'e her yaştan insanımızın yoğun ilgisi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Konuklarımız burada fotoğraf çektirip unutamayacakları bir ziyaret gerçekleştiriyor. Çektirdikleri fotoğrafları 180 derece çevirdiklerinde eşyalar olması gereken yerde görünürken, kendileri ise tavanda asılıymış gibi oluyor.

Adana'mızda gezilecek, görülecek yerler listesine kazandırdığımız ters evimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.