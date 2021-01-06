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Tertemiz Çukurova için gece gündüz çalışıyorlar

Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabah gün doğmadan başladığı mesaisine gece yarısına kadar devam ediyor.

Ekipler, ilçenin temizliği yanında işyeri ve apartmanların dezenfekte çalışmalarını da yapıyor.


Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğunluğu pandemi döneminde iki kat arttı. Haftanın her günü sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar Çukurova'nın tertemiz olması için çaba harcayan ekipler, pandemi ile mücadele kapsamında sokakları ilaçlı suyla yıkıyor, işyeri, site ve apartmanlarda dezenfekte çalışması yapıyor. Ekipler, ilçede bulunan ibadethanelerde de düzenli olarak temizlik çalışması yapıyor.


“Çukurova Cıncık Gibi” parolasıyla hareket ettiklerini ifade eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Amacımız ilçemizde temizlik hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesidir. Bunu gerçekleştirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Bu çalışmaları özveriyle sürdüren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Çetin, olası küçük aksaklıklar durumunda özellikle sosyal medyadan ve diğer iletişim kanallarından ulaşılması durumunda hemen ekipleri yönlendirdiklerini ve sorunu anında çözdüklerini söyledi.


Çukurova'nın diğer konularda olduğu gibi temizlikte de örnek ilçe olması için tüm gayreti gösterdiklerini kaydeden Başkan Çetin, “Sıfır sorunun olduğu bir Çukurova istiyoruz. Tüm gayretimiz bunun içindir. Ekiplerimiz gece gündüz haftanın 7 günü fedakarca hizmet veriyor. Sorunları en aza indirdiğimizi söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.


Başkan Soner Çetin, özellikle ortak kullanım alanlarının temiz tutulması konusunda hemşehrilerinden destek beklediğini de sözlerine ekledi.

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