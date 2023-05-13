Tescilli Adana karpuzu hasat için gün sayıyor

Türkiye genelinde en çok yetiştirilen ikinci sebze olan ve üretiminin yüzde 18'si Adana'da yapılan karpuzda üretici, hasat için gün sayıyor.

Geçen yıl Türkiye'de 3 milyon 394 bin ton karpuz üretimi yapıldı. Adana ise yaklaşık 93 bin dekar alanda 611 bin ton üretim ile Türkiye'de birinci konumda yer aldı. Bu senede Adana'da en erken karpuz hasadının yapıldığı Karataş ilçesi Bahçe Mahallesindeki üreticiler yeni sezonun ilk hasadı için gün saymaya başladı. Nisan ayının ılıman seyretmesiyle karpuz hasadını 8 ila 10 gün geciktirdiğini ifade eden üreticiler, bu yıl 18-20 mayıs tarihlerinde yüksek tünellerde ilk hasadın yapılacağını ifade etti.

Adana'da dekara karpuz veriminin de Türkiye ortalamasının yüzde 50 üzerinde seyrettiği ifade edildi. Geçen yıl yapılan gözlemlerde örtü altı üretimde dekara verim ortalama 5-7 ton civarında olurken açığa ekilen tarla karpuzlarında ise ortalama 4-5 ton arasında ürün alındığı kaydedildi.

Şehirde karpuz en çok Karataş ilçesi başta olmak üzere Yüreğir ve Ceyhan ilçelerinde üretiliyor.