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Tescilli Kuytucak narında hasat başladı

Adana’nın Kozan ilçesinde Kuytucak ve Karanebili bölgesinde lezzeti coğrafi işaret alarak tescillenen Kuytucak narında hasat başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Kuytucak ve Karanebili bölgesinde lezzeti coğrafi işaret alarak tescillenen Kuytucak narında hasat başladı. Bu yıl dalında 8-10 TL arasında satılan nar Türkiye'nin dört bir yanından ilgi görüyor.


Bu yıl genç girişimcilerin de üretime başladığı Kuytucak narında üretim sahası ilçede artarken, üreticiler nar fiyatları ve talepten memnun.


Nar üreticisi genç girişimci Faruk Yiğenoğlu bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini belirterek, “Yoğun hasat mesaisine başladık. Bu nar diğer narlara göre ince kabuklu iri taneli ve tatlı olması nedeniyle yoğun talep görüyor” dedi.


Üreticileri bu yıl yaklaşık bin dekar alandan 3 bin ton nar rekoltesi bekliyor.

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