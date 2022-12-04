TESD Başkanlığına Saydam yeniden seçildi

Divan başkanlığını Dünya Sakatlar Derneği Adana Şube Başkanı Halis Kassap'ın yaptığı kongrede Dilek Çalışkan ve Şirin Kazancı divan üyeliği yaptı.

Kongrede TESD Başkanlığına yeniden seçilen Handan Saydam, "İlk kurulduğumuz günden bugüne kadar belediyelerimizin de destekleri ile gıda yardımı dağıttık. Üyelerimizin derneğimize bağış yaptığı tekerlekli sandalyeleri ihtiyacı olan insanlarımıza ulaştırdık. Yine hayırsever insanlarımızın yardımıyla ihtiyacı olanlara kıyafet dağıtımı yaptık. Ayrıca ücretsiz olarak, günü birlik Karataş'a ve bir gece kalmalı olarak kadın ve çocuklarımızı Yumurtalık ilçesine tatile götürdük" dedi.

Bundan sonraki süreçte daha güzel çalışmalar yapacaklarını söyleyen Saydam, amaçlarının başta emekli tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olup onların sosyal ve ekonomik yaşamlarına katkı koymak olduğunu ifade etti.